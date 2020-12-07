Михаил Исаев сократил число замов и опустился в медиарейтинге

Фото из Instagram Михаила Исаева
Глава Саратова Михаил Исаев опустился в рейтинге «Медиалогии».
Медиарейтинг первых лиц столиц субъектов ПФО был подготовлен по итогам ноября 2020 года.
Согласно подсчетам экспертов, Михаил Исаев потерял один пункт и опустился на вторую строку. Среди событий ноября, которые оказали влияние на продвижение Исаева, отмечены: его заявления о сокращении числа заместителей, высказывания о присоединении поселков к Саратову и предложения социальной поддержки для работников скорой помощи.
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