Михаил Исаев сократил число замов и опустился в медиарейтинге

Фото из Instagram Михаила Исаева

Глава Саратова Михаил Исаев опустился в рейтинге «Медиалогии».

Медиарейтинг первых лиц столиц субъектов ПФО был подготовлен по итогам ноября 2020 года.

Согласно подсчетам экспертов, Михаил Исаев потерял один пункт и опустился на вторую строку. Среди событий ноября, которые оказали влияние на продвижение Исаева, отмечены: его заявления о сокращении числа заместителей, высказывания о присоединении поселков к Саратову и предложения социальной поддержки для работников скорой помощи.

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