Депутат Саратовской облдумы передал маски и перчатки в больницу и детсад

Депутат Андрей Воробьев передал маски и перчатки в больницу и детский сад

Депутат Саратовской облдумы Андрей Воробьев («Единая Россия») побывал с рабочим визитом в Самойловке.

Районной больнице он передал маски, дезинфицирующее средство и перчатки.

- Ранее ко мне обратились медики с просьбой выделить средства индивидуальной защиты. Просьба была исполнена. Врачи ежедневно борются за здоровье жителей и сами должны быть в безопасности, — отметил Воробьев.

Также он посетил детский сад №10 в Калининске. Учреждению он передал маски, дезсредства и перчатки. Потом их распределят между школами и детсадами района.

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