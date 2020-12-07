Николай Панков намерен обратиться в прокуратуру из-за дома без крыши в селе Натальино

Депутат Государственной думы России Николай Панков обеспокоен ситуацией с капитальным ремонтом крыш многоквартирных домов в Саратовской области.

В своем канале «Пара слов» он сообщил, что ему поступает много обращений от жителей. Например, в Пугачеве и Хвалынске дома затопило в период осенних дождей. А вот в селе Натальино дом с лета стоит без крыши. Об ранее писала «КП-Саратов».

- В первую очередь, необходимо срочно завершить все работы, чтобы жители не замерзали в своих квартирах. Знаю, что глава Соловьев подключился к проблеме. Дальше здесь должны разбираться правоохранительные органы. Направлю обращение в прокуратуру. У каждого договора есть срок исполнения, и подрядчики должны их соблюдать. Другой вопрос — в целом организация работ по капремонту. Кто ответит — почему крыши остались раскрыты осенью? От такого подхода страдают жители. Это недопустимо, — заявил Николай Панков.

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