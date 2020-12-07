В пригороде Саратова ночью похолодает до -20 градусов
Фото: Екатерина Семенова
В Саратове завтра ночью, 8 декабря, похолодает до -15…-17 градусов, а в пригороде — до -20 градусов.
- Днем будет теплее — -8…-10 градусов, — рассказали «КП-Саратов» в мэрии.
Синоптики обещают переменную облачность, ночью и утром слабый снег, днем — без осадков. Ветер северный и северо-восточный 3-8 м/с.
Также возможна изморозь и гололед.
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