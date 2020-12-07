Кондитерская фабрика Саратова возобновляет работу

Найден инвестор, который начал работу на кондитерской фабрике «Саратовская».
Как сообщил в своем Instagram председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин, уже заключен договор аренды с собственником.
- В такой ситуации крайне важно взаимодействие с коллективом. Для правительства региона самым важным было сохранение рабочих мест по максимуму, — отметил Бусаргин.
По его словам, инвестор намерен сохранить коллектив, трудоустроив порядка 400 человек.
Первая продукция должна быть выпущена уже к 20 декабря.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.