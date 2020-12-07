Кондитерская фабрика Саратова возобновляет работу

Найден инвестор, который начал работу на кондитерской фабрике «Саратовская».

Как сообщил в своем Instagram председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин, уже заключен договор аренды с собственником.

- В такой ситуации крайне важно взаимодействие с коллективом. Для правительства региона самым важным было сохранение рабочих мест по максимуму, — отметил Бусаргин.

По его словам, инвестор намерен сохранить коллектив, трудоустроив порядка 400 человек.

Первая продукция должна быть выпущена уже к 20 декабря.

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