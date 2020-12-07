В Юбилейном с коттеджа упал мужчина

Мужчину госпитализировали с травмами Фото: Саратовская областная служба спасения

В Юбилейном поселке Саратова сегодня, 7 декабря, с высоты 5 метров упал мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, ЧП случилось на территории коттеджа в 3-м Воскресенском проезде.

Прибывшие спасатели госпитализировали 45-летнего мужчину с травмами средней степени тяжести.

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