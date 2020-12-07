В Саратове за два дня ГИБДД поймала 12 пьяных водителей

В пятницу и субботу, 4 и 5 декабря, в Саратове проходило традиционное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, рейды направлены на то, чтобы пресечь нетрезвое вождение.

Было выявлено шесть пьяных автомобилистов и еще трое отказались пройти обследование.

Кроме того, три водителя на тот момент уже были лишены прав за езду в пьяном виде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.