В Саратове за два дня ГИБДД поймала 12 пьяных водителей

В пятницу и субботу, 4 и 5 декабря, в Саратове проходило традиционное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, рейды направлены на то, чтобы пресечь нетрезвое вождение.
Было выявлено шесть пьяных автомобилистов и еще трое отказались пройти обследование.
Кроме того, три водителя на тот момент уже были лишены прав за езду в пьяном виде.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.