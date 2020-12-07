Жильцы дома в поселке Натальино остались в мороз без крыши

Жители дома в поселке Натальино Балаковского района с лета живут без крыши.

В соцсетях жильцы дома №12 на улице Карла Маркса бьют тревогу, рассказывая, что оказались едва ли не на улице в мороз.

По словам жителей, ремонт начался еще 10 августа. Покрытие было снято и с тех пор не восстановлено.

Осенью квартиры заливали дожди, а сейчас жители замерзают. Им приходится включать на полную мощность газовые плиты и ходить по дому в верхней одежде.

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