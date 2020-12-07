В Саратовскую область не пустили 20 тонн свежего винограда из Казахстана

В Саратовскую область не пустили 20 тонн свежего винограда.

- Машину с грузом из Казахстана остановили на трассе у Озинок. Оказалось, что через границу пытались ввезти продукцию без маркировки, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре.

Груз отправили обратно, а на перевозчика завели административное дело.

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