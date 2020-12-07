В Саратове эвакуировали ТЦ «Оранжевый» из-за пожара

В Заводском районе Саратова эвакуировали ТЦ «Оранжевый».

В 14:45 подразделения выехали туда, но по прибытии первого по внешним признакам возгорания не обнаружено, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Также по второму вызову дали отбой. Сейчас проводится разведка.

UPD

В МЧС уточнили, что горел утеплитель на площади 10 кв. м. Из ТЦ эвакуировали 800 человек.

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