Четыре улицы в Саратове остались без воды

Сегодня, 7 декабря, без воды остались четыре улицы в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключения попала 2-я Садовая улица на участке от Большой Садовой до Степана Разина, Большая Садовая от Беговой до Новоузенской.

А также проспект 50 лет Октября, 20\32, Луговая, 10\20, 10\20а, 35\37.

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