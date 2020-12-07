Панков: Деньги на питание в школах должны доходить до детей, а не обогащать бизнесменов

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал об обсуждении темы горячего питания в школах области. В некоторых случаях федеральные деньги на эти цели частично уходят не на питание, а на прибыль коммерческих организаций.

- Федеральные средства по обеспечению горячего питания должны в полном объеме доходить до детей. Эту проблему обсуждали на селекторном совещании с районами области. Специально на региональной неделе встретился с директорами школ крупных городов — Вольска, Балакова и Пугачева.

Считаю, что в школах, где оборудованы пищеблоки, должны самостоятельно готовить горячее питание. Когда это делает государство, никто не «залезает в тарелку» к детям. В таком случае все средства тратятся именно на питание. А не на содержание и увеличение прибыли коммерческой организации. Хотя в сельских районах и где нет возможности организовать питание, порядочный бизнес подставляет плечо. А в крупных городах, где много денег, бывает по-другому. Бизнес в погоне за прибылью забывает о главном — о детях.

Отмечу, что директора школ Балакова готовы перейти на этот формат собственного приготовления. В Пугачеве в 85% школ готовят питание повара школ. Приглашать коммерческие организации правильно только в том случае, если нет возможности организовать процесс самостоятельно. Но бизнес должен быть социально ответственным, чтобы дети получали качественное питание.

В школах, где готовят сами, встает другой вопрос — заработная плата поваров. Думаю, здесь будет правильным рассмотреть возможность доплат из местных и областного бюджета. Это задача Минобраза. Необходимо исключить «перетягивание» зарплат внутри школы. Для этого предусмотреть дополнительное финансирование. Вот в организации таких подходов должны быть заинтересованы чиновники из образования, — написал Панков.