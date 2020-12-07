Во вторник, 8 декабря, сохранится дистанционное обучение в десяти районах Саратовской области

В десяти районах Саратовской области, где введено дистанционное обучение, закрыта 431 школа.

Как сообщила на брифинге 7 декабря заместитель министра образования Ирина Чинаева, онлайн-режим сохранится завтра. А о дальнейшей работе учебных заведения сообщат в ближайшее время.

Также она рассказала, что по коронавирусу закрыты еще семь школ и три детсада в других районах. По ОРВИ на карантин отправлены восемь школ и два садика.

Из-за морозов не учатся 1–6 классы в четырех районах: Ивантеевском, Калининском, Пугачевском и Федоровском районах.

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