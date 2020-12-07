В правительство Саратовской области направлены рекомендации по ограничениям на новогодних корпоративах

Надежда Матвеева

Роспотребнадзор по Саратовской области подготовил и направил в правительство Саратовской области рекомендации по организации предновогодних празднеств и корпоративов в учреждениях общепита.

Об этом замруководителя Роспотребнадзора Надежда Матвеева заявила на брифинге 7 декабря.

- Рекомендации правительству направлены. Сейчас они проходят оценку. Дело за правительством. Все это будет скоро озвучено, - Матвеева предложила все конкретные ответы получить в правительстве области.

Она отказалась сообщить, какие ограничения предлагаются утвердить постановлением правительства. Ранее Матвеева заявляла, что дополнительных «закрытий» и ограничений не планируется.