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В ковидных госпиталях Саратовской области лежат более 3,6 тыс. больных

Из них 208 подключены к ИВЛ
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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В ковидных госпиталях Саратовской области сейчас находятся 3 638 человек. У 2 430 из них диагностирован коронавирус.

Как сообщил на брифинге 7 декабря первый заместитель министра здравоохранения региона Станислав Шувалов, также у 3,5 тыс. пациентов — пневмония.

Кислородную поддержку получают 672 человека. А 208 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Амбулаторно лечатся 1 050 человек.

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