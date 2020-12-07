В саратовском минздраве уточнили условия для получения прививки от коронавируса

В субботу Саратовская область получила очередной транш вакцины от коронавируса на 690 человек. Об этом на брифинге 7 декабря заявил первый замминистра здравоохранения Саратовской области.

- В субботу уже приняли на аптечном складе должным образом. Сейчас подготовлен перечень категорий лиц - медицинские и педагогические работники и соцобслуживание - кого надо привить в первом порядке.

Уже сегодня-завтра-послезавтра начнем вакцинацию этих категорий, - заявил Станислав Шувалов.

По его словам вакцинация будет бесплатной. Кроме уже названных категорий работников в числе первых на прививку будут приглашать еще сотрудников транспортного комплекса, энергокомпаний коммунальной сферы, органов правопорядка, волонтеры и работники МФЦ. Но с поставками вакцины будут увеличен и перечень отраслей.

- Подчеркиваю, что вакцинация добровольная уже сейчас только медиков 3,5 тысячи желающих привиться. Думаю, что вакцинация в области будет достаточно активна, - заметил Шувалов.

Шувалов уточнил, что диапазон возраста для вакцинации - 18-60 лет. У прививаемых не должно быть острых простудных заболеваний. За состоянием пациента будут наблюдать. Вакцина двухкомпонентная — через 21 день после первого нужно делать второй укол. Потом, через 42 дня, проверяют уровень антител.

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