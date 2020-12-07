Молодой саратовец обманул мужчину на 3,5 тысячи рублей при продаже обуви

В Волжском районе Саратова обманули 30-летнего мужчину.

- Он хотел купить в интернете обувь, нашел объявление на сайте, договорился с продавцом и оплатил покупку, а это 3,5 тыс. рублей, чтобы забронировать товар. Однако ни товара, ни денег он не дождался, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

После этого мужчина пошел в полицию там возбудили дело за мошенничество и поймали 22-летнего саратовца, который признался в преступлении. Ему выписали подписку о невыезде.

Правоохранители просят граждан при покупках в интернете не переводить деньги незнакомцам и не сообщать данные своих карт.

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