Саратовский суд отказал в выплате за гибель швейцарца в авиакатастрофе самолета Москва — Орск

Арбитражный суд Саратовской области провел видеозаседание по иску Швейцарской страховой компании «СУВА» к АО «Саратовские авиалинии».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда, иностранная компания требовала от российской компании взыскать в порядке регресса выплаченного страхового возмещения сумму, эквивалентную 250 тыс. франков, которую потом же уменьшила до 128 821. Деньги предназначались за уже выплаченную компенсацию за гибель швейцарца Kläui Ulrich в самолете Москва — Орск.

Напомним, трагедия произошла 11 февраля 2018 года. Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение. Все пассажиры погибли, в том числе гражданин Швейцарии. Его направил в командировку в Орск работодатель — компания «Burckhardt CompressionAG».

Фирма, в которой был застрахован от несчастного случая мужчина, выплатила наследникам 490 393 франков. После этого в регрессном порядке она потребовала от «Саратовских авиалиний» деньги, но они отказали. Тогда «СУВА» обратилась в Арбитражный суд. Там рассмотрели заявление и отказали, потому что сочли требования истца несостоятельными, так как он выплатил страховку в результате исполнения своей гражданско-правовой обязанности, но не в результате действия источника повышенной опасности.

Также суд установил, что АО «Саратовские авиалинии» на момент авиакатастрофы было застраховано в российской компании, и та выплатила в связи с гибелью 2,025 млн рублей.

К тому же Арбитраж не стал рассматривать в качестве доказательств электронные платежные поручения в Джисун Ким на общую сумму 265 458,95 франков, так как копии были не заверены, и на них нет подписей выпустивших документы лиц. Швейцарская фирма не предоставила доказательств, что Ким, будучи супругой погибшего, относится к лицам, имеющим право на возмещение вреда по утрате кормильца.

Таким образом, требования швейцарской компании удовлетворять не стали. Решение Арбитражного суда вступает в силу через месяц со дня его принятия, если «СУВА» не подаст апелляцию.

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