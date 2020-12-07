На Трофимовский мост вернулись троллейбусы №5

Троллейбусы вновь ходят по Трофимовскому мосту
Фото: Пресс-служба администрации Саратова
Троллейбусы вновь будут ходить по Трофимовскому мосту в Саратове.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, после реконструкции путепровода была полностью восстановлена контактная сеть.
Теперь по прежнему маршруту от улицы Зеркальная до Музейной площади будут ходить троллейбусы №5. Сегодня, 7 декабря, на линию вышли восемь машин.
Кроме того, по просьбам жителей, появится маршрут №5А, который соединит поселок Елшанка и Музейную площадь.
В ближайшие дни завершится монтаж контактной сети для маршрута №7 «Буровая» — «Площадь Ленина». Предположительно, троллейбусы вернутся на линию в середине декабря.
Появился маршрут №5а
Фото: Пресс-служба администрации Саратова
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