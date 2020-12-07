В Балашове мужчина сгорел из-за курения

Пожар унес жизнь мужчины
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балашовском районе Саратовской области на пожаре погиб мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СК СКР региона, начала проверка для установления точной причины трагедии. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
Возгорание заметили соседи
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Возгорание в четырехквартирном доме поселка Октябрьский соседи заметили около четырех часов утра 7 декабря. В здании жил только 67-летний мужчина. Его тело нашли после тушения.
Тело погибшего найдено в жилой комнате
Фото: СУ СКР по Саратовской области
По предварительной версии, пожар начался в жилой комнате, где был найден обгоревший труп. В доме не имелось электричества и газа. Предположительно, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
Следователи устанавливают точные причины трагедии
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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