Без воды остались два района Саратова

Сегодня, 7 декабря, без воды остались жители Октябрьского и Заводского районов Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет о частных домах на 2-й Садовой, участке от Астраханской до Железнодорожной.

А также о квадрате улиц: Ново-Астраханское шоссе, 2-я Нагорная, 1-я Пионерская, 7-я Нагорная.

Ограничения продлятся до окончания работ коммунальщиков, ориентировочно до 20:00.

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