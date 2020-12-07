Саратовцы вошли в рейтинг по здоровому образу жизни Фото: Екатерина Семенова

Жители Саратовской области ведут преимущественно здоровый образ жизни.

К такому выводу пришли специалисты РИА-Новости, составив рейтинг российских регионов по приверженности их жителей к вредным привычкам.

По итогам 2019 года Саратовская область заняла восьмую строку в рейтинге, набрав 79,8 балла. Впрочем, это ниже, чем в 2018 году, — тогда мы были на пятом месте.

Лидерами рейтинга стали: Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Тамбовская, Волгоградская и Орловская области. В самом низу — Магаданская, Сахалинская области и Хакасия.

Анализировалось потребление табака и алкоголя, а также количество совершенных в алкогольном или наркотическом опьянении преступлений. Кроме того, учитывалась смертность от отравлений спиртом.

Эксперты отметили, что в Саратовской области потребление алкоголя достаточно низкое, а вот табака — на высоком уровне.

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