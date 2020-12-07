Аномальные холода в Саратовской области продлятся до конца недели

Антициклон не торопится уходить из Саратовской области, поэтому аномальные холода не покинут регион до конца недели.
Как рассказала «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, ночью ожидается -17…-22 градуса, на возвышенностях до -12.
Во вторник и среду днем столбик термометра опустится до -5…-10 градусов, в четверг и пятницу до -7…-12.
В Саратове в ближайшие два дня ночью ожидается -15…-17 градусов, в окрестностях до -20. Днем потеплеет до -8…-10 градусов.
Во второй половине недели ночью будет уже -17…-19 градусов, а днем -10…-12.
Ветер ожидается слабый, северо-восточного направления, местами туман, осадков не ожидается.
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