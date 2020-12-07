Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Аномальные холода в Саратовской области продлятся до конца недели

Снега не ожидается
Дарья Вострикова
КомментироватьОставить комментарий

Антициклон не торопится уходить из Саратовской области, поэтому аномальные холода не покинут регион до конца недели.

Как рассказала «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, ночью ожидается -17…-22 градуса, на возвышенностях до -12.

Во вторник и среду днем столбик термометра опустится до -5…-10 градусов, в четверг и пятницу до -7…-12.

В Саратове в ближайшие два дня ночью ожидается -15…-17 градусов, в окрестностях до -20. Днем потеплеет до -8…-10 градусов.

Во второй половине недели ночью будет уже -17…-19 градусов, а днем -10…-12.

Ветер ожидается слабый, северо-восточного направления, местами туман, осадков не ожидается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.