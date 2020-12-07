Женщина и пятеро мужчин умерли от коронавируса в Саратовской области за сутки

В Саратове от коронавируса скончались шесть человек за сутки.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, это одна женщина и пятеро мужчин.
Умершая 46-летняя пациентка страдала хронической анемией. Течение болезни осложнялось миокардитом и почечной недостаточностью.
Мужчинам было 51, 53, 58, 68 и 76 лет. У одного имелся сахарный диабет, нефропатия, инфаркт головного мозга. Трое страдали гипертонией. Самый старший был диабетиком и ранее перенес инфаркт миокарда.
Таким образом, в Саратовской области от коронавируса умерли 278 человек.
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