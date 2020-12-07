Рецидивист украл в раздевалке у жителя Энгельса 18 тыс. рублей

Полиция раскрыла кражу у 59-летнего жителя Энгельса.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 3 декабря с 11:00 до 16:30 неизвестный унес из его шкафчика 18 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 35-летний рецидивист. Он признался, что потратил чужие деньги на себя.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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