Рецидивист украл в раздевалке у жителя Энгельса 18 тыс. рублей

Полиция раскрыла кражу у 59-летнего жителя Энгельса.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 3 декабря с 11:00 до 16:30 неизвестный унес из его шкафчика 18 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 35-летний рецидивист. Он признался, что потратил чужие деньги на себя.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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