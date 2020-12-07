Назван лучший подарок на Новый год в ПФО

Жители ПФО рассказали о своих желаниях на Новый год в опросе одной из торговых интернет-площадок.
Большинство хотели бы подарочный сертификат (22%), гаджет (21%), путешествие (18%), часы, сумки или сладости (15%), машину (14%).
Готовы подарить граждане сладости (47% опрошенных), сувениры (40%), подарочные сертификаты (29%), часы и сумки (22%), наборы для творчества и спиртное (по 19%).
Отмечается, что 62% граждан предпочитают делать сюрпризы, 18% спрашивают заранее о том, что нужно человеку в подарок на Новый год. Десятая часть опрошенных заранее точно знают, какой презент сделать, 8% записывают желания близких и друзей в течение года.
Отметим, что в ноябре в Саратове интерес к сертификатам вырос на 19%, одежде и обуви на 33%, сумкам на 28%, часам на 46%.
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