Водитель «Приоры» попал в больницу после съезда в кювет под Саратовом

В ДТП под Саратовом пострадал водитель «Лады Приора» Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области вчера ночью, 6 декабря, случилось ДТП.

- В 02:50 на 84-м км трассы из Саратова в Балтай 41-летний водитель «Лады Приора» съехал в правый кювет, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Мужчину госпитализировали с травмами.

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