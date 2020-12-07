Водитель «Приоры» попал в больницу после съезда в кювет под Саратовом

В ДТП под Саратовом пострадал водитель «Лады Приора»
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области вчера ночью, 6 декабря, случилось ДТП.
- В 02:50 на 84-м км трассы из Саратова в Балтай 41-летний водитель «Лады Приора» съехал в правый кювет, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
Мужчину госпитализировали с травмами.
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