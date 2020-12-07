Арест Hyundai Santa Fe вынудил саратовца отдать долг по алиментам

Фото: УФССП по Саратовской области

Житель Ленинского района Саратова был обязан платить алименты на содержание своего ребенка.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина сначала перечислял ровно столько денег, сколько сказали в суде. Но потом сумма уменьшалась и в итоге накопился долг свыше 400 тыс. рублей.

Гражданин не торопился исправлять ситуацию, за него это сделали приставы.

После ареста Hyundai Santa Fe должника тот сразу все осознал и выплатил сумму полностью.

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