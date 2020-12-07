Коронавирус в Саратовской области: 257 новых заражений за сутки

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В Саратовской области за прошедшее воскресенье 6 декабря подтверждено заражение 257 человек новой коронавирусной инфекцией.

По данным оперштаба общее количество заболевших COVID-19 в регионе с начала пандемии составило 28 945 человек. Выздоровели с начала эпидемии 24 489 человек, за сутки — 175.

Больше всего новых случаев в Саратове — 124, Энгельсском районе — 35, в Балаковском — 18, и Балашовском — 14.

Среди новых пациентов с пневмонией — 80, с признаками ОРВИ — 171, с бессимптомным течением — 6. Все заболевшие — контактные лица.

Самые частые случаи заражения среди людей старше 60 лет – 80 человек, и в группе 50-59 лет – 60 человек. Кроме этого коронавирус за сутки подтвержден еще у 13 детей до 14 лет.