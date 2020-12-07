Спасатели помогли беременной женщине в Саратове

Сильно опухший палец мешал снять кольцо
Фото: Саратовская городская служба спасения
В Саратове беременная женщина оказалась в опасном состоянии из-за обручального кольца.
Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, ее палец на 40-й неделе беременности опух настолько, что снять кольцо самостоятельно никак не получалось.
Спасатели выехали по адресу: Белоглинская, 34/38. На месте они перекусили кольцо и освободили палец. Дальнейшая медицинская помощь женщине не потребовалась.
Украшение пришлось перекусить
Фото: Саратовская городская служба спасения
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