В Саратове безработный избил человека ради брюк

В Саратове раскрыто ограбление магазина в поселке Солнечный.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, преступление было совершено вечером 23 ноября на Сокурском тракте.

Сотрудник магазина заявил в полиции, что неизвестный напал на него, избил и открыто похитил спортивные брюки. Сумма ущерба составила 1,5 тыс. рублей.

По подозрению в грабеже задержан безработный 21-летний мужчина. Он признался и вернул брюки.

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