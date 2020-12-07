В Энгельсе на переходе иномарка сбила женщину

В Энгельсе иномарка сбила женщину Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области иномарка сбила женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции, авария произошла вчера, 6 декабря, в 19:00.

На Лесозаводской, 2а 31-летняя водительница Volkswagen Tiguan сбила 58-летнюю женщину, которая шла через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую с травмами госпитализировали.

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