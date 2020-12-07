В Энгельсе на переходе иномарка сбила женщину

В Энгельсе иномарка сбила женщину
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Энгельсе Саратовской области иномарка сбила женщину.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции, авария произошла вчера, 6 декабря, в 19:00.
На Лесозаводской, 2а 31-летняя водительница Volkswagen Tiguan сбила 58-летнюю женщину, которая шла через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшую с травмами госпитализировали.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.