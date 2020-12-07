Предприятие ГК «Белая Долина» — «Лучший пищевик» года

«Молочный комбинат Энгельсский» — предприятие с богатыми традициями

4 декабря глава региона Валерий Радаев вручил переходящие кубки губернатора Саратовской области работникам агропромышленного комплекса за высокие показатели в сельскохозяйственном производстве, переработке и хранении сельхозпродукции.

- Сельское хозяйство — это наш стратегический запас, это жизнь. Ни коронавирус, ни климатические риски не могут лишить землю, поля способности плодоносить и кормить людей. А ваш труд был и остается самым почетным и определяющим, — отметил глава региона.

Награды получили ведущие аграрии области, в числе которых как «Лучший пищевик» года отмечен «Молочный комбинат Энгельсский».

Церемония прошла 4 декабря

Кубок «Лучший пищевик» — одна из самых значимых отраслевых наград Саратовской области. Для определения лучших учитывается техническая оснащенность предприятия и соблюдение в работе принципов ХАССП, качество и количество производимой продукции, объёмы налоговых отчислений, вклад в развитие региона.

«Молочный комбинат Энгельсский» — предприятие с богатыми традициями и современными производственными площадками, на стандарты работы которого равняются многие производители продуктов питания в регионе.

Был вручен переходящий кубок губернатора Саратовской области

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