Вячеслав Володин назвал три основные задачи на следующий год

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал о приоритетных задачах на 2021 год.

По его словам, есть три вопроса, которым необходимо уделить особое внимание в следующем году.

Это обеспечение жильем детей-сирот, многодетных семей, а также переселение граждан из ветхих домов.

- Это вопросы непростые, требуют поддержки и помощи. Со своей стороны буду ее оказывать, — заявил Володин.

Также он выразил надежду, что до конца года появится возможность рассмотреть вопрос о выделении дополнительного финансирования на эти цели.

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