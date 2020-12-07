На пожаре в Вольске погиб молодой мужчина

На пожаре в Вольске погиб мужчина Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске Саратовской области на пожаре погиб 29-летний мужчина.

- По предварительным данным, около 22 часов 6 декабря жители пятиэтажного дома на улице 9 Мая заметили возгорание в квартире на четвертом этаже. Прибывшие пожарные нашли на полу тело мужчины, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Также оплавился кусок батареи, что привело к затоплению этажа.

Следователь осмотрел место происшествия и признаков насильственной смерти не обнаружил. Пожар начался в той же комнате, где нашли тело, предполагается, что из-за замыкания проводки.

Тело погибшего нашли в одной из комнат пятиэтажки Фото: СУ СКР по Саратовской области

Организована доследственная проверка по факту гибели мужчины. Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти.

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