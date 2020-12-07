На пожаре в Вольске погиб молодой мужчина

На пожаре в Вольске погиб мужчина
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Вольске Саратовской области на пожаре погиб 29-летний мужчина.
- По предварительным данным, около 22 часов 6 декабря жители пятиэтажного дома на улице 9 Мая заметили возгорание в квартире на четвертом этаже. Прибывшие пожарные нашли на полу тело мужчины, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.
Также оплавился кусок батареи, что привело к затоплению этажа.
Следователь осмотрел место происшествия и признаков насильственной смерти не обнаружил. Пожар начался в той же комнате, где нашли тело, предполагается, что из-за замыкания проводки.
Тело погибшего нашли в одной из комнат пятиэтажки
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Организована доследственная проверка по факту гибели мужчины. Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти.
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