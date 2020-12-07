Понедельник 7 декабря в Саратове будет морозным

В Саратове будет морозно Фото: Екатерина Семенова

В понедельник 7 декабря в Саратове и по области прогнозируется переменная облачность.

По данным ГУ МЧС региона, слабый снег сохранится утром, но днем осадки прекратятся.

Также утром будет снижена видимость из-за тумана до 500 метров и менее. На дорогах будет скользко.

Ветер северного направления, его скорость составит 3-8 метров в секунду.

Сохраняются аномальные для этого времени года морозы. Столбик термометра покажет -9... -14 градусов.

А в прошлом году в этот день было значительно теплее, до +3 градусов.

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