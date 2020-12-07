Рабочий переломал ноги при падении с крыши дома в Балашове-5

Рабочий сорвался с крыши двухэтажного дома
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балашове Саратовской области строитель разбился при падении с крыши.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось в Балашове-5.
При падении пострадавший сломал руку и обе ноги
Фото: СУ СКР по Саратовской области
39-летний мужчина занимался ремонтом кровли двухэтажного дома. Днем 4 декабря он сорвался и упал на землю. Мужчину госпитализировали с переломом предплечья и вторичным открытым переломом обеих голеней.
Мужчина занимался ремонтом кровли
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Начата проверка, следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, выявляют лиц, ответственных за технику безопасности.
Следователи устанавливают обстоятельства ЧП
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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