Рабочий переломал ноги при падении с крыши дома в Балашове-5

Рабочий сорвался с крыши двухэтажного дома Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашове Саратовской области строитель разбился при падении с крыши.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось в Балашове-5.

При падении пострадавший сломал руку и обе ноги Фото: СУ СКР по Саратовской области

39-летний мужчина занимался ремонтом кровли двухэтажного дома. Днем 4 декабря он сорвался и упал на землю. Мужчину госпитализировали с переломом предплечья и вторичным открытым переломом обеих голеней.

Мужчина занимался ремонтом кровли Фото: СУ СКР по Саратовской области

Начата проверка, следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, выявляют лиц, ответственных за технику безопасности.

Следователи устанавливают обстоятельства ЧП Фото: СУ СКР по Саратовской области

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