Труп пенсионера в Вольске нашли через пять дней после смерти

Следователи устанавливают причину смерти пенсионера
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Вольске Саратовской области начала доследственная проверка по факту смерти 68-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп нашли родственники в квартире дома на улице Саратовская 6 декабря.
Эксперт после осмотра места происшествия установил, что смерть наступила около пяти дней назад.
Сейчас устанавливаются точные причины гибели человека. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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