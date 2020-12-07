В селе Черная Падина задержали подозреваемую в убийстве сожителя

Задержана подозреваемая в убийстве мужчины в селе Черная Падина
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В частном доме села Черная Падина Ершовского района 3 декабря было обнаружено тело 38-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, теперь возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Эксперты определили, что причиной смерти стало колото-резаное ранение сердца.
Задержана подозреваемая — 40-летняя сожительница погибшего.
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