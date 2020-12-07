У гипермаркета в Иволгино найден труп мужчины

Тело мужчины нашли прохожие Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Волжском районе Саратова 6 декабря был найден труп.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело мужчины увидели прохожие по пути от остановки общественного транспорта в поселок Иволгино.

Труп находился на тропинке примерно в 300 метрах от гипермаркета строительных материалов Leroy Merlin.

На место выехали сотрудники полиции и следователи. Эксперт осмотрел тело и не нашел следов насильственной смерти.

Была установлена личность погибшего — им оказался 42-летний житель Заводского района.

Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Труп был найден возле гипермаркета стройматериалов Фото: СУ СКР по Саратовской области

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