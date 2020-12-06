Двое детей госпитализированы после пожара в Энгельсе

На улице Ломоносова в Энгельсе вечером 6 декабря горел пятиэтажный дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании вещей в квартире на первом этаже поступил в 17:51.

На место выезжали три расчета. Еще до прибытия пожарных из дома были эвакуированы женщина с девочками 3 и 5 лет. Медики осмотрели их и отправили детей в больницу с отравлением продуктами горения. Их состояние оценивается как среднетяжелое.

Пожар был локализован в 18:09.

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