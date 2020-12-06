В Саратовской области начались заготовки новогодних елок

В лесхозах началась вырубка елок Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области началась заготовка новогодних елок.

Об этом появился пост в Instagram губернатора Валерия Радаева.

Новогодние деревья будут продаваться на специальных елочных базарах, а школы, больницы, детские сады и другие социальные учреждения получат их в подарок.

- Процесс не наносит вреда хвойным лесам, так как деревья заготавливают на строго отведенных участках, где необходимо провести плановую рубку. Для восстановления числа зелёных насаждений, ежегодно на территории региона высаживают порядка двух млн штук молодых сеянцев, — отметил Валерий Радаев.

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