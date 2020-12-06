Группа рыбаков оказалась на льдине на Волге

Рыбаки оказались отрезаны от берега
Фото: Саратовская областная служба спасения
На Волге в Саратове днем 6 декабря шла спасательная операция по эвакуации группы рыбаков.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, ЧП случилось в районе Казачьего острова.
Рыбаки оказались на льдине
Фото: Саратовская областная служба спасения
Там несколько рыбаков собрались половить рыбу, но после прохождения трала лед начал трескаться. В итоге пострадавшие оказались отрезаны от берега на льдине.
По реке прошел трал, и образовались трещины
Фото: Саратовская областная служба спасения
Спасатели начали спецоперацию по доставке рыбаков на берег судном на воздушной подушке.
Эвакуация проходит на судне с воздушной подушкой
Фото: Саратовская областная служба спасения
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