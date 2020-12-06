Группа рыбаков оказалась на льдине на Волге

Рыбаки оказались отрезаны от берега Фото: Саратовская областная служба спасения

На Волге в Саратове днем 6 декабря шла спасательная операция по эвакуации группы рыбаков.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, ЧП случилось в районе Казачьего острова.

Рыбаки оказались на льдине Фото: Саратовская областная служба спасения

Там несколько рыбаков собрались половить рыбу, но после прохождения трала лед начал трескаться. В итоге пострадавшие оказались отрезаны от берега на льдине.

По реке прошел трал, и образовались трещины Фото: Саратовская областная служба спасения

Спасатели начали спецоперацию по доставке рыбаков на берег судном на воздушной подушке.

Эвакуация проходит на судне с воздушной подушкой Фото: Саратовская областная служба спасения

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