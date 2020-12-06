Три улицы и поселок Латухино остались без воды

В Саратове отключена вода на трех улицах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», до 20 часов не будет водоснабжения в домах на улицах Луговая, Молочная и проспекте 50 лет Октября.

Также ведутся работы на коммуникациях в поселке Латухино. Снижены параметры подачи воды на 2-7 квартале и улице Таналовская.

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