Три улицы и поселок Латухино остались без воды

В Саратове отключена вода на трех улицах.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», до 20 часов не будет водоснабжения в домах на улицах Луговая, Молочная и проспекте 50 лет Октября.
Также ведутся работы на коммуникациях в поселке Латухино. Снижены параметры подачи воды на 2-7 квартале и улице Таналовская.
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