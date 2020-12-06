В Балашове 18-летняя девушка умерла в больнице после ДТП

Иномарка врезалась в дерево Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Балашове Саратовской области автомобиль Chevrolet Captiva врезался в дерево.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, в результате один человек погиб, еще один пострадал.

В 03:51 иномарка вылетела в дороги на улице Орджоникидзе и протаранила дерево напротив дома №67.

Были госпитализированы две пассажирки, обе 18-летние девушки. Одна из них умерла в больнице, вторую отправили на амбулаторное лечение.

По предварительным данным, за рулем автомобиля находился 22-летний водитель, который не справился с управлением.

Одна пассажирка скончалась в больнице, вторую отпустили лечиться амбулаторно Фото: ГИБДД по Саратовской области

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