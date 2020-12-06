В Балашове 18-летняя девушка умерла в больнице после ДТП

Иномарка врезалась в дерево
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Балашове Саратовской области автомобиль Chevrolet Captiva врезался в дерево.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, в результате один человек погиб, еще один пострадал.
В 03:51 иномарка вылетела в дороги на улице Орджоникидзе и протаранила дерево напротив дома №67.
Были госпитализированы две пассажирки, обе 18-летние девушки. Одна из них умерла в больнице, вторую отправили на амбулаторное лечение.
По предварительным данным, за рулем автомобиля находился 22-летний водитель, который не справился с управлением.
Одна пассажирка скончалась в больнице, вторую отпустили лечиться амбулаторно
Фото: ГИБДД по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.