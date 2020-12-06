В частной бане Петровска обгорел мужчина

Вечером 5 декабря на пожаре в Петровске Саратовской области пострадал человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании в частной бане на улице Горького поступил на пульт дежурного в 17:23.

На тушение выезжали две машины, семь человек личного состава. Они ликвидировали горение на площади 12 кв. метров.

Пострадал один мужчина, он был доставлен с ожогами в больницу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.