Вячеслав Володин рассказал о планах по дальнейшему развитию аэропорта «Гагарин»

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин рассказал о планах, которые следует реализовать в аэропорту «Гагарин» под Саратовом.

По его словам, уже есть существующие договоренности, и их нужно выполнять. Видео опубликовано в группе сторонников Вячеслава Володина.

Следует подвести поближе к терминалу аэропорта железнодорожную платформу, которая обеспечивает подвоз пассажиров.

Кроме того, необходимо организовать освещение дороги со стороны поселка Дубки, это южный подход к аэропорту. А также построить путепровод через железнодорожные пути.

Напомним, аэропорт «Гагарин» получил вторую категорию метеоминимума. Теперь самолеты смогут приземляться в условиях плохой видимости.

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