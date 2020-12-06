Ночью в Саратове полыхал еще один частный дом

Вечером в Саратове горел частный дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал поступил дежурному в 23:28.

По адресу 8-й Новоузенский проезд, 7е выехали шесть единиц техники, 28 человек.

Площадь пожара составила 60 кв. метров. Обошлось без пострадавших.

Напомним, днем в Саратове уже горел частный дом — на улице Мичурина.

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