Ночью в Саратове полыхал еще один частный дом

Вечером в Саратове горел частный дом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал поступил дежурному в 23:28.
По адресу 8-й Новоузенский проезд, 7е выехали шесть единиц техники, 28 человек.
Площадь пожара составила 60 кв. метров. Обошлось без пострадавших.
Напомним, днем в Саратове уже горел частный дом — на улице Мичурина.
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