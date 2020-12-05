В Саратове коммунальный потоп затопил несколько улиц

В Октябрьском районе Саратова затопило улицы Степана Разина, Аткарская и 2-я Садовая.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, причиной стала коммунальная авария.

Напомним, прорыв случился около школы №7, недалеко от монтажного колледжа.

- Ночью замерзла машина. По ходу, до весны здесь будет стоять, — комментирует свидетель на видео.

Также он заявляет, что на улице Степана Разина некоторые машины едут по тротуарам.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.