Саратов в третий раз посетил архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Дитрих Брауэр

Встреча с архиепископом Евангелическо-лютеранской церкви в России Дитрихом Брауэром прошла в правительстве Саратовской области

Сегодня, 5 декабря, в Саратов прибыл архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви в России Дитрих Брауэр.

В правительстве области с ним состоялась встреча вице-губернатора области — руководителя аппарата губернатора области Игоря Пивоварова. Также на мероприятии присутствовали министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина и президент Генерального Синода Евангелическо-Лютеранской Церкви в России, пропст Саратовского пропства Евангелическо-Лютеранской Церкви Европейской части России Андрей Джамгаров.

Игорь Пивоваров и Дитрих Брауэр обсудили вопросы сотрудничества Евангелическо-лютеранской общины области с органами власти, поговорили о сохранении добрых отношений. Также был отмечен большой вклад общины в сохранение межнационального и межконфессионального мира и согласия на территории региона.

Ранее Брауэр уже посещал Саратовскую область: в мае 2018 года он принял участие в освящении главного богослужебного зала церкви Святой Марии, а в октябре 2019 года — в освящении Евангелическо-лютеранской Церкви Святой Троицы в городе Марксе.

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